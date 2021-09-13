Во Владимирской области объем ПЦР-диагностики увеличен до 4 тысяч исследований в сутки. Сейчас в регионе действуют 7 ПЦР-лабораторий, где проводится бесплатная диагностика. Пройти

Во Владимирской области объем ПЦР-диагностики увеличен до 4 тысяч исследований в сутки. Сейчас в регионе действуют 7 ПЦР-лабораторий, где проводится бесплатная диагностика. Пройти бесплатное ПЦР-тестирование можно в поликлинике по месту жительства, сообщают в областной администрации. Бесплатные тесты на коронавирус положено проводить людям с признаками ОРВИ, с диагнозом «внебольничная пневмония», медикам, тем, кто контактировал с заболевшим