В июне на ПЦР-тестирование владимирцев было выделено 100 млн рублей.
Во Владимирской области объём ПЦР-диагностики коронавируса увеличен до четырёх тысяч исследований в сутки. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.
В регионе работает семь бесплатных лабораторий, мощностью шесть тысяч тестов. Они развёрнуты на базе ОКБ, Областного кожно-венерологического диспансера, Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи, горбольницы №6 во Владимире, ЦГБ Коврова, Муромского кожно-венерологического диспансера и Гусь-Хрустальной городской больницы.
«Пройти тестирование можно в поликлинике по месту жительства», - уточнили в Белом доме.
Бесплатный забор анализов доступен для следующих категорий населения:
– для граждан РФ с признаками респираторных заболеваний;
– контактировавшим с больным ковидом;
– перед плановой госпитализацией;
– пациентам, болеющим «внебольничной пневмонией»;
– лицам старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;
– медикам, имеющим риски инфицирования Covid-19;
– находящимся в стационарных организациях соцобслуживания, учреждениях УИС при наличии респираторных симптомов;
– работникам вышеуказанных организаций при вахтовом методе работы;
– школьникам при возникновении трёх и более случаев заражения, не исключающих Covid-19.
В июне на ПЦР-тестирование владимирцев было выделено 100 млн рублей.
Напомним, что в ходе последних двух брифингов по ситуации с пандемией региональный Роспотребнадзор регулярно Норма для 33-го региона - 200.