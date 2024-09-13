Экс-мэр Суздаля Сергей Сахаров покинет пост представителя правительства Владимирской области в подшефном городе Кировское в ДНР. Вместо него туда отправится генеральный директор

Экс-мэр Суздаля Сергей Сахаров покинет пост представителя правительства Владимирской области в подшефном городе Кировское в ДНР. Вместо него туда отправится генеральный директор телеканала «Губерния-33» Борис Чернышев. О таких перестановках сообщили в правительстве области утром 13 сентября. Напомним, пост мэра Суздаля Сергей Сахаров покинул в октябре прошлого года по собственному желанию. Это произошло после того, как