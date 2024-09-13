Мы привыкли видеть Алену Кравец с роскошными длинными прямыми светлыми волосами. Она не скрывает, что порой пользуется шиньонами, но при этом привычному образу, по которому все ее узнают, остается верна. Теперь же певица и актриса изменилась до неузнаваемости.

Мы привыкли видеть Алену Кравец с роскошными длинными прямыми светлыми волосами. Она не скрывает, что порой пользуется шиньонами, но при этом привычному образу, по которому все ее узнают, остается верна. Теперь же певица и актриса изменилась до неузнаваемости.Кравец не боится экспериментов, практикуя их регулярно. Но очередной был связан именно с прической. Звезда решила попробовать сменить ее и стать кудрявой. Перемены оказались столь разительными, что кажется, будто это – другой человек."Мне хотелось обновления, в том числе, и внешнего, – пояснила Алена. – В итоге я пошла в салон и сделала завивку "а ля дреды". А когда я вышла, даже водитель меня не узнал. Даже не знаю, как мой любимый примет эти перемены".Кравец рассказала, что долго выбирала, какой стиль прически выбрать – даже думала стать жгучей брюнеткой. В итоге решила, что "ямайские", но белые, кудри еще больше подчеркнут ее женственность и красоту."Я сама себя не узнала, когда увидела в зеркало, – улыбается она. – Думаю, мне такой стиль идет!" Кравец намекнула, что готовит какой-то большой творческий проект, и ее перемены связаны, в том числе, и с ним. Хотя поклонники думают, что она могла просто влюбиться, вот и старается теперь выглядеть отличной от прежней, необычно и эффектно!