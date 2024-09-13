Вращайте барабан! – впервые эту фразу Леонид Якубович произнес в 1991 году. Именно тогда он пришел на Поле чудес. И остается у руля по сей день. При этом ни сам он, ни его родные эту популярную народную передачу не смотрят.

"Вращайте барабан!" – впервые эту фразу ЛеонидЯкубович произнес в 1991 году. Именно тогда он пришел на "Поле чудес". Иостается у руля по сей день. При этом ни сам он, ни его родные эту популярнуюнародную передачу не смотрят.26 октября 2024 года популярной передаче "Поле чудес"исполнится 34 года. Если считать, что в году в среднем 50 пятниц, то получится,что в эфир уже вышло примерно 1700 выпусков любимого народом капитал-шоу. И как только не надоело его ведущему Леониду Якубовичу просить вынести "приз в студию!" и говорить, что "есть такаябуква!"Оказалось, он четко разграничивает работу и жизнь. Программаснимается блоками – по два выпуска за день и обычно по выходным. В другое времяЛеонид Якубович занят более интересными для него вещами. Например, играет вНовом театре, где сегодня он занят в гремящих на всю Москву спектаклях "Скупой"и "Лавр"."Мне безумно нравится играть в театре, я мучаюсь, если у меня что-тоне получается, – признался телеведущий "Дни.ру". – А самое страшное для меня – учитьбольшой текст и переодеваться".Якубович рад, что родная дочь видела спектакль с егоучастием четырежды!"Один раз я ее пригласил, второй раз даже не знал, что онав зале, а третий и четвертый раз она приводила своих подруг, – похвасталсяЯкубович. – Для меня это очень важно! Это как эпиграф к тому, что я делаю".А вот "Поле чудес" он родным смотреть категорически запретил. Хотяза его ведение Якубович дважды получал премию ТЭФИ как лучший ведущийразвлекательных программ. "Я сам никогда в жизни не видел этой программы, -заверил он. – А из родных никто никогда не включал телевизор, когда передачаидет в эфире. Это просто исключено! Более того, у меня дома даже запрещено наэту тему говорить!".