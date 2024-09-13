Александр Зацепин – автор Волшебника-недоучки, Песенки о медведях, Песни про зайцев и множества других популярных песен из советских фильмов. Легендарному композитору идет 99-й год! Сегодня рядом с ним молодая прекрасная Муза – так зовут спутницу маэстро, которая помогает ему во всех делах. Первое откровенное интервью рожденная в Ташкенте красавица дала Дни.ру.

Александр Зацепин – автор "Волшебника-недоучки", "Песенкио медведях", "Песни про зайцев" и множества других популярных песен изсоветских фильмов. Легендарному композитору идет 99-й год! Сегодня рядом с ниммолодая прекрасная Муза – так зовут спутницу маэстро, которая помогает ему вовсех делах. Первое откровенное интервью рожденная в Ташкенте красавица дала "Дни.ру".Вы с Александром Сергеевичем – очень красивая пара. Но большая разница в возрасте вас вас не смущает? Маэстро ведь идет 99-й год!На мой взгляд, люди такого плана, как Зацепин – люди гениальные!– живут вне времени, вне рамок. И мы с ним на одной волне. Он в курсе всех событий,всех новинок. Каждый номер "Науки и жизни" читает от корки до корки! Когда онобедает, рядом всегда лежит журнал, потому что другого времени у него на чтениенет. И порой говорит, что ощущает себя эдаким путешественником в будущее,поскольку помнит совсем иную жизнь, с другой техникой и технологиями. А сегодняон на "ты" с компьютером, который ему в молодости казался фантастикой.А живете вы вместе?Каждый день мы видимся и проводим вместе по 3-4часа. Пьем его любимый кофе, а потом занимаемся работой – смотрим, слушаем,ищем что-то новое. У него написано столько музыки, о которой не только люди не знают,но и он о ней забывает. Я всю ее изучила, сейчас занимаюсь каталогизацией,оркестровкой, если надо. Помогаю я ему и в бытовых вопросах.Раз в месяц,впрочем, приходит домработница, но особой необходимости в ней нет – Зацепин сампо себе очень аккуратный, любит, чтобы все лежало на своих местах. Сам моетпосуду, сам стирает. Домработница даже не готовит, потому что Александр Сергеевич любитзаказывать готовую еду. А я варю диетические кашки, поскольку ему совершеннонельзя ни соленое, ни сладкое ни жирное.Что касается совместного проживания,то пока мы об этом не думали. Зацепину, как творческому человеку, важно какое-товремя в сутки быть одному, чтобы анализировать, думать, сочинять. Все это помогаетне совершать ошибок. К тому же сейчас жить вместе нет необходимости.У Александра Сергеевича есть взрослая, 68-летняядочь Елена, которая сегодня живет во Франции. Как отнеслась она к вашемупоявлению в жизни ее знаменитого отца?Это прекрасная, хорошо образованная (училась в МГИМО– Прим. ред.), в том числе и музыкально, женщина. Она – языковед, занимаетсяпереводом медицинской литературы. Александр Сергеевич доверяет ее вкусу и дажекогда у него есть какие-то сомнения, посылает дочери треки на экспертизу. Ядумаю, что она рада тому, что я окружила Александра Сергеевича теплом и заботой,а она может спокойно заниматься своими детьми и внуками. Когда мой отец женилсяво второй раз, я была рада, поскольку очень важно, чтобы у человека был кто-торядом, опекал, поддерживал, понимал.Всех интересует, когда ждать вашу с Зацепиным свадьбу.Хотите ли стать пятой женой и законной Музой Зацепина?Любовь бывает разной. И она, как некий всплескэмоций, продлевает человеку жизнь. Я вижу, что у Александра Сергеевича со мнойгорят глаза, что он очень доволен, что у него на лице всегда улыбка.Он говоритмне: "Как жалко, что я тебя поздно встретил!.."У него было много женщин,которые хотели бы быть рядом с ним. Но он сказал, что ему с ними неинтересно,даже скучно. Вначале – всплеск эмоций, а потом, спустя месяц-два, он понимал,что это не его человек, что у них разные жизни. А мы с ним близки и по профессии,и в творчестве, и в жизненной позиции, и во вкусах. Что касается свадьбы, то я неспешу. Необходимость брака может возникнуть только тогда, когда моя помощь Зацепину и постоянное присутствие рядом будут нужны ему в большой степени. Пока он может себя обслуживать, жениться нужды нет. Но когдаему надо будет помогать, я, конечно, с радостью приму его предложение.