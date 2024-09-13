Александр Зацепин – автор Волшебника-недоучки, Песенки
о медведях, Песни про зайцев и множества других популярных песен из
советских фильмов. Легендарному композитору идет 99-й год! Сегодня рядом с ним
молодая прекрасная Муза – так зовут спутницу маэстро, которая помогает ему во
всех делах. Первое откровенное интервью рожденная в Ташкенте красавица дала Дни.ру.
Александр Зацепин – автор "Волшебника-недоучки", "Песенки
о медведях", "Песни про зайцев" и множества других популярных песен из
советских фильмов. Легендарному композитору идет 99-й год! Сегодня рядом с ним
молодая прекрасная Муза – так зовут спутницу маэстро, которая помогает ему во
всех делах. Первое откровенное интервью рожденная в Ташкенте красавица дала "Дни.ру".
Вы с Александром Сергеевичем – очень красивая пара. Но большая разница в возрасте вас вас не смущает? Маэстро ведь идет 99-й год!
На мой взгляд, люди такого плана, как Зацепин – люди гениальные!
– живут вне времени, вне рамок. И мы с ним на одной волне. Он в курсе всех событий,
всех новинок. Каждый номер "Науки и жизни" читает от корки до корки! Когда он
обедает, рядом всегда лежит журнал, потому что другого времени у него на чтение
нет. И порой говорит, что ощущает себя эдаким путешественником в будущее,
поскольку помнит совсем иную жизнь, с другой техникой и технологиями. А сегодня
он на "ты" с компьютером, который ему в молодости казался фантастикой.
А живете вы вместе?
Каждый день мы видимся и проводим вместе по 3-4
часа. Пьем его любимый кофе, а потом занимаемся работой – смотрим, слушаем,
ищем что-то новое. У него написано столько музыки, о которой не только люди не знают,
но и он о ней забывает. Я всю ее изучила, сейчас занимаюсь каталогизацией,
оркестровкой, если надо. Помогаю я ему и в бытовых вопросах.
Раз в месяц,
впрочем, приходит домработница, но особой необходимости в ней нет – Зацепин сам
по себе очень аккуратный, любит, чтобы все лежало на своих местах. Сам моет
посуду, сам стирает. Домработница даже не готовит, потому что Александр Сергеевич любит
заказывать готовую еду. А я варю диетические кашки, поскольку ему совершенно
нельзя ни соленое, ни сладкое ни жирное.
Что касается совместного проживания,
то пока мы об этом не думали. Зацепину, как творческому человеку, важно какое-то
время в сутки быть одному, чтобы анализировать, думать, сочинять. Все это помогает
не совершать ошибок. К тому же сейчас жить вместе нет необходимости.
У Александра Сергеевича есть взрослая, 68-летняя
дочь Елена, которая сегодня живет во Франции. Как отнеслась она к вашему
появлению в жизни ее знаменитого отца?
Это прекрасная, хорошо образованная (училась в МГИМО
– Прим. ред.), в том числе и музыкально, женщина. Она – языковед, занимается
переводом медицинской литературы. Александр Сергеевич доверяет ее вкусу и даже
когда у него есть какие-то сомнения, посылает дочери треки на экспертизу. Я
думаю, что она рада тому, что я окружила Александра Сергеевича теплом и заботой,
а она может спокойно заниматься своими детьми и внуками. Когда мой отец женился
во второй раз, я была рада, поскольку очень важно, чтобы у человека был кто-то
рядом, опекал, поддерживал, понимал.
Всех интересует, когда ждать вашу с Зацепиным свадьбу.
Хотите ли стать пятой женой и законной Музой Зацепина?
Любовь бывает разной. И она, как некий всплеск
эмоций, продлевает человеку жизнь. Я вижу, что у Александра Сергеевича со мной
горят глаза, что он очень доволен, что у него на лице всегда улыбка.
Он говорит
мне: "Как жалко, что я тебя поздно встретил!.."
У него было много женщин,
которые хотели бы быть рядом с ним. Но он сказал, что ему с ними неинтересно,
даже скучно. Вначале – всплеск эмоций, а потом, спустя месяц-два, он понимал,
что это не его человек, что у них разные жизни. А мы с ним близки и по профессии,
и в творчестве, и в жизненной позиции, и во вкусах. Что касается свадьбы, то я не
спешу. Необходимость брака может возникнуть только тогда, когда моя помощь Зацепину и постоянное присутствие рядом будут нужны ему в большой степени. Пока он может себя обслуживать, жениться нужды нет. Но когда
ему надо будет помогать, я, конечно, с радостью приму его предложение.