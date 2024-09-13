Наташа Королева эмоционально высказалась в Сети.

Наташа Королева эмоционально высказалась в Сети.В августе сын Наташи Королевой и Тарзана (Сергея Глушко) женился. Это произошло в годовщину свадьбы родителей, которые, наверняка, были рады такому подарку. В невестки певице досталась девушка из глубинки, бывшая стриптизерша Мелисса Волынкина. Поначалу вся семья отнеслась к ней настороженно, но позже исполнительница хита "Маленькая страна" заявила, что поддерживает выбор единственного отпрыска, поскольку девушка отличается доброй душой и "говорит, что думает".После свадьбы Архип и Мелисса стали популярными героями новостных таблоидов. Ранее неизвестная девушка прославилась и даже появилась на одном из ток-шоу. Наташа Королева все это время старалась идти на контакт с журналистами и комментировала новости, касающиеся ее семьи. Однако, судя по тому как певица разбушевалась накануне в Сети из-за родителей Мелиссы, некоторые акулы пера пошли дальше. Им захотелось более ярких подробностей из жизни новоиспеченной невестки, поэтому, по словам Королевой, они буквально ворвались в частную жизнь сватов знаменитостей.Наташа призвала СМИ к совести и порядку, добавив, что эти люди просто не готовы к такой публичности. Также она сделала репост со страницы Мелиссы, где девушка, едва сдерживая слезы, просит журналистов не вмешиваться в личную жизнь ее родителей.