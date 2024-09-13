Согласно его данным, около 3-4% водителей проезжают по платным дорогам без оплаты.

Нейросети помогут выявлять «зайцев» на платной трассе М-12 во Владимирской области. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.Согласно его данным, около 3-4% водителей проезжают по платным дорогам без оплаты, чаще всего на участках с «Свободным потоком». Для борьбы с неплательщиками планируется создание базы данных автомобилей, собирающей информацию о всех транспортных средствах, проезжавших по трассам "Автодора".Нейросеть будет использовать фотографии, чтобы идентифицировать машины даже в случае, если номера скрыты или закрыты снегом. По словам Петушенко, основная цель – обеспечить сбор платы за проезд и оцифровать как можно больше автомобилей в рамках законодательства. Напомним, ранее мы писали, что