Запреты будут актуальны до тех пор, пока не появятся документы для их отмены.

В пятницу, 13 сентября, во Владимирской области был введен особый режим противопожарной безопасности. Ограничения ввели по указанию губернатора Александра Авдеева. В это время гостям и жителям региона запрещено разжигать костры и выполнять работы, представляющие опасность возникновения пожаров.Запреты будут актуальны до тех пор, пока не появятся документы для их отмены.Также установлено увеличение размеров штрафов за нарушение правил противопожарной безопасности. Для физических лиц штрафы составляют от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных – от 30 000 до 60 000 рублей, для предпринимателей – от 60 000 до 80 000 рублей, а для юридических лиц – от 400 000 до 800 000 рублей. За поджог следует уголовная ответственность, до 5 лет лишения свободы.Напомним, ранее мы писали, что