Павильоны открыты каждую субботу и воскресенье до 27 августа с 8 до 17 часов.

С 13 сентября во Владимире начнут работать Ярмарки выходного дня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. На них гости и жители региона могут купить фрукты и овощи местных производителей.Павильоны открыты каждую субботу и воскресенье до 27 августа с 8 до 17 часов. Найти их можно на территории гипермаркетов «Глобус» и «Лента». Чтобы стать продавцом ярмарки, нужно обратиться в отдел пищевой промышленности минисельхоза по региону. Сделать это можно по телефону: 8(4922)60-01-74.Напомним, ранее мы писали, что