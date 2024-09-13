Пройдите несложный тест по сказкам любимого детского писателя.

Пройдите несложный тест по сказкам любимого детского писателя.Малыши, едва начав говорить, учат наизусть произведения "Муха-Цокотуха", "Айболит" или "Мойдодыр". Его стихотворения помогают формировать в детях позитивное отношение к окружающему миру. Несмотря на то, что почти все произведения написаны в середине прошлого века, их по-прежнему помнят и любят целые поколения.Проверьте, насколько вы хорошо помните знакомые с детства произведения и закончите знакомые фразы.ВОПРОСЫ1. "Дорогие гости. помогите!... (кого?) зарубите!А. Душегуба злогоБ. Паука-злодеяВ. Злостного убийцу2. "Добрый доктор Айболит, он ... (где?) сидит".А. на лавочкеБ. под деревомВ. у озера3. "А лисички взяли спички,К морю синему пошли,... (что?) зажгли".А. море синееБ. и сухой камышВ. песчаный брег4. "Жил на свете человек, ... (какие?) ножки"А. маленькиеБ. кривенькиеВ. скрюченные5. "Вдруг из маминой из спальни,... (какой?) и хромой"А. ОгроменныйБ. КривоногийВ. Белоснежный6. "Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе,Мы давно уже ... (что?)"А. сносилиБ. наделиВ. съели7. "Не кричи и не рычи,Мы и сами ...(кто?)А. силачиБ. усачиВ. богачиОТВЕТЫ1. Б. Паука-злодея2. Б. под деревом3. А. море синее4. В. скрюченные5. Б. Кривоногий6. В. съели7. Б. усачи