Археологи из Института археологии РАН уже приступили к изучению находки.

В Александрове Владимирской области археологи обнаружили древнюю деревянную мостовую прямо под проезжей частью улицы Ленина. По предварительным оценкам, ее возраст может достигать 300-400 лет.Как сообщает издание «Новый город Александров», археологи из Института археологии РАН уже приступили к изучению находки, планируется провести исследования в течение недели. Остатки мостовой должны быть разобраны, чтобы продолжить работы по прокладке трубопровода. Находка не сильно повлияет на сроки коммунальных работ.Отметим, что мостовая могла быть построена в XVII-XVIII веках. Напомним, ранее мы писали, что