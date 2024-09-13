10 сентября на улице Ленина рабочие начали прокладывать трубы к новой котельной. Спустя пару дней они обнаружили под разрытой дорогой древнюю мостовую. О культурном открытии сообщили наши

10 сентября на улице Ленина рабочие начали прокладывать трубы к новой котельной. Спустя пару дней они обнаружили под разрытой дорогой древнюю мостовую. О культурном открытии сообщили наши коллеги – журналисты издания «Новый город Александров». Теперь на месте трудятся археологи. Они фотографируют, описывают и берут пробы на экспертизу. Эти работы займут примерно неделю. Вот что рассказали