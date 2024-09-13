Глядя на это фото, можно подумать, что это школьный пикник в лесу. На самом деле на оперативных кадрах – трое закладчиков и девушки-понятые. 18-летние приятели из Гусь-Хрустального

Глядя на это фото, можно подумать, что это школьный пикник в лесу. На самом деле на оперативных кадрах – трое закладчиков и девушки-понятые. 18-летние приятели из Гусь-Хрустального обвиняются в покушении на сбыт наркотиков. Как сообщает источник «Шестого канала», все трое закончили 9 классов, а потом нигде не учились и не работали. Видимо, деньги все-таки понадобились