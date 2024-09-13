Четыре жителя Москвы организовали в одной из деревень Киржачского района незаконное производство сигарет. Осужденные купили металлический станок и стали изготавливать табачные изделия.

Четыре жителя Москвы организовали в одной из деревень Киржачского района незаконное производство сигарет. Осужденные купили металлический станок и стали изготавливать табачные изделия. Нелегальную продукцию злоумышленники продавали в Москве и Московской области. 28 мая 2023 года преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из пресс-релиза прокуратуры области Из незаконного оборота изъяты металлический станок для производства табачных изделий,