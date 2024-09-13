Этот гид позволяет посетителям узнать интересные факты о коллекции музея.

В текущем году Музей Мстёрского искусства стал победителем конкурса на получение технического оборудования в рамках национального проекта «Культура». Как рассказали в региональном правительстве, благодаря выигрышу, в учреждении разработали мультимедийный гид на русском и английском языках, использующий технологию дополненной реальности для выставки «Искусство Мстёры».Этот гид позволяет посетителям узнать интересные факты о коллекции музея. Основная экспозиция рассказывает о развитии традиционных ремесел в посёлке с XVII века и до нашего времени.Чтобы разработка поделилась информацей, нужно загрузить бесплатное приложение Artefact на телефон и скачать информацию о выставке «Искусство Мстёры». После этого начнется увлекательное путешествие с помощью дополненной реальности. В использовании гид также очень простой. Нужно направить смартфона на экспонат или QR-код, чтобы узнать больше о деталях предмета. Просмотр информации доступен, как в текстовом, так и в аудио формате.Директор Мстёрского художественного музея Елена Богунова отметила, что каждый желающий может самостоятельно ознакомиться с экспозицией «Искусство Мстёры». Приложение доступно и понятно в использовании.Напомним, ранее мы писали, что