Участники Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур приняли итоговую резолюцию, которую представила заместитель председателя правительства РФ - председатель организационного комитета форума объединенных культур Татьяна Голикова.

Напомним, в прошлом году результаты работы форума подвели в декларации, которую высоко оценили в том числе государства - члены ООН. В этом году от такой формы подведения итогов решено отказаться, поскольку список проблем и акцентов, которые следовало бы в ней отразить, слишком велик. При этом, представляя резюме по итогам нынешнего форума, вице-премьер России сразу отметила, что и резолюцию придется расширять и дорабатывать.- Участники форума… выразили озабоченность в связи с увеличением случаев проявления дискриминации в сфере культуры, нарушением прав беспрепятственного использования родного языка, разрушением традиционных духовно-нравственных ценностей, разрывом социальных связей, ревизионизмом и попытками трансфиксировать историю, - в частности, говорится в документе. - Призвали противодействовать оскорблению религиозных святынь, демонтажу культурно-исторических памятников, деформации исторической памяти, мотивированию безнравственности, отрицанию ценностей крепкой семьи, пропаганде нетрадиционных отношений.В резолюции также подчеркивается необходимость активно участвовать в реализации конкретных инициатив международного культурно-гуманитарного сотрудничества, создавать безопасную информационную среду в СМИ и интернете для подрастающего поколения, способствовать объективному культурно-историческому освещению. Также в нем акцентирована "безальтернативность выстраивания взаимодействия между народами на основе взаимоуважения и представления о культуре каждого из них как о неотъемлемой части мировой культуры и многополярного мироустройства". Документ завершается призывом "вести диалог между правительствами при выработке глобальной архитектуры в управлении искусственным интеллектом и следовать человекоцентричному подходу при его применении".