Главврач ЦРБ был предупрежден об уголовной ответственности в случае невыполнения решения суда.

В поселке Второво Владимирской области открыт аптечный пункт в ФАПе после решения суда. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по региону. Раньше жителям населенного пункта нужно было ехать на 8 км до ближайшей аптеки. Теперь жители могут получить необходимые лекарства сразу после приема у врача.Главврач ЦРБ был предупрежден об уголовной ответственности в случае невыполнения решения суда, а также будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.Напомним, ранее мы писали, что