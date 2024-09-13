Роберта Паттинсона заметили на прогулке с женой и полугодовалой дочерью.

Роберта Паттинсона заметили на прогулке с женой и полугодовалой дочерью.Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон старался не афишировать свою личную жизнь. Поговаривали, что он даже собирался покинуть Голливуд и начать карьеру в другой стране. Актер рассказывал, что современные фильмы изжили себя, и он не видит дальнейшего развития в американском кинематографе. Для переезда Роберт рассматривал Японию, поскольку уже имеет опыт работы там и успел приобрести себе армию поклонников.Однако накануне его увидели прогуливающимся по улицам Лос-Анджелеса вместе с женой Сьюки Уотерхаус и полугодовалой дочерью. Получилось, что актер впервые показал свою наследницу, ранее журналистам не удавалось сделать кадры малышки.Хотя судя по аутфиту ребенка, она уже привыкла к вспышкам фотоаппарата. Девочка была одета в синий комбинезон, очки в форме цветочка и панамку и расположилась на руках у мамы. Родители также закрыли лицо очками. Имя дочери Паттинсона до сих пор держится в тайне, как и точная дата рождения. Даже информация о свадьбе актера появилась задолго после рождения малышки.Впервые пара появилась вместе в 2022 году. Возлюбленные предпочитают не комментировать свои отношения. Сьюки лишь однажды поговорила на эту тему с журналистами, а Роберт не отвечает на личные вопросы СМИ.