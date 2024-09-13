Виктория Дайнеко громко выразила свою недовольство.

Виктория Дайнеко громко выразила свою недовольство.За певицей Викторией Дайнеко никогда не было замечено скандального поведения. Она считалась чуть ли не эталоном культуры и отменного воспитания среди своих ровесников. Однако случай, произошедший накануне, заставил Викторию позабыть обо всех нормах поведения в обществе и устроить публичный скандал.Стычка Виктории и ее оппонентки случилась в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса. По словам знаменитости, она столкнулась с настоящим хамством со стороны сотрудницы пункта.Дайнеко без всякого злого умысла пришла забрать свой заказ, но наткнулась на явный негатив в свой адрес. Менеджер, обслуживающая клиентов, не стала оказывать услугу певице, мотивируя это завершением своего рабочего времени.Сама Виктория утверждает, что действительно обратилась непосредственно к сотруднице за одну минуту до закрытия пункта. Но пришла она гораздо раньше и собственными глазами наблюдала, как, не спеша и не смотря на очередь, девушка обслуживает клиентов. При этом, если Дайнеко получила отказ в выдаче товара, то парень, стоящий позади нее в очереди, свою покупку получить смог.Сотрудница пункта выдачи упрекнула артистку в неадекватности из-за высказанной претензии в ее адрес."Сотрудница сказала, что обслуживает только адекватных людей. Она из принципа не стала выдавать мне мой заказ. И что там про адекватность?" — не смогла сдержаться Дайнеко в личном блоге.Исполнительница расстроилась, что потратила на это разбирательство определенное время своей жизни. Осудила она и мужчину, который влез без очереди. При этом молодой человек пришел с ребенком и, по мнению певицы, показал своему чаду дурной пример.