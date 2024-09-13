Новый цех химзавода открыли сегодня. Там будут выпускать термопластичные гранулы, из которых делают защитный слой для кабелей и проводов. Кстати, 13 сентября – день рождения завода.

Новый цех химзавода открыли сегодня. Там будут выпускать термопластичные гранулы, из которых делают защитный слой для кабелей и проводов. Кстати, 13 сентября – день рождения завода. Сегодня ему исполнилось 83 года. Новый цех строили 16 месяцев. В нем будут выпускать пластикаты с уникальными характеристиками: повышенной пожаробезопасностью, устойчивостью к низким температурам и воздействию агрессивных сред, например,