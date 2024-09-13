17 сентября возле Красного креста тепловики будут подключать резервный трубопровод. Из-за этого на сутки горячей воды лишатся жители Октябрьского, Ленинского и Фрунзенского районов. Как

17 сентября возле Красного креста тепловики будут подключать резервный трубопровод. Из-за этого на сутки горячей воды лишатся жители Октябрьского, Ленинского и Фрунзенского районов. Как объяснили в «Т Плюс», отключение воды – необходимая мера, чтобы поставить заглушки и смонтировать временный шунтирующий трубопровод. Это нужно, чтобы на время ремонта теплосетей возле Красного Креста у владимирцев в доме