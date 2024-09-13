Во Владимире в торговом центре «Самохвал» на улице Куйбышева начала тлеть крыша. Вызов поступил сегодня, 13 сентября, сообщили в МЧС. На место выехали 28 спасателей и 10 единиц техники. Из здания

Во Владимире в торговом центре «Самохвал» на улице Куйбышева начала тлеть крыша. Вызов поступил сегодня, 13 сентября, сообщили в МЧС. На место выехали 28 спасателей и 10 единиц техники. Из здания пришлось эвакуировать 60 человек. В итоге тление ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Причина произошедшего пока неизвестна. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: МЧС