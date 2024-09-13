Организация занимается выводом мусора, который не может быть помещен в обычные мусорные баки.

Организация «УНР» во Владимире приступила к уборке мусора из частного сектора города. Согласно информации от пресс-службы мэрии, уже удалось удалить отходы из 5 мест.Организация занимается выводом мусора, который не может быть помещен в обычные мусорные баки. Это, например, ветки, строительные отходы и автомобильные покрышки. Работы по уборке отходов проводятся во всех районах города. Так, на улице Красной в районе дома №92 уже удалено более 60 кубометров мусора. Планируется, что до ноября будет убрано более 3000 кубометров мусора из 150 точек, включая берег реки Содышка.Напомним, ранее мы писали, что