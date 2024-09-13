Дороги, ведущие к важным во Владимирской области спортивным объектам, привели в нормативное состояние. В пресс-службе минтранса поделились списком отремонтированных участков. В Собинке

Дороги, ведущие к важным во Владимирской области спортивным объектам, привели в нормативное состояние. В пресс-службе минтранса поделились списком отремонтированных участков. В Собинке обновили 200 метров асфальта на улице Шибанова, ведущей к Детско-юношеской школе. Там учащиеся занимаются баскетболом, пауэрлифтингом и другими видами спорта. В Судогде отремонтировали более 1,4 км дороги на Октябрьской улице. Это облегчило местным