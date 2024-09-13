С 1 января 2025 года размер ежемесячной выплаты почётным гражданам увеличится с 9 307 рублей до 15 тысяч.

Заксобрание Владимирской области увеличило социальную поддержку Почетных граждан: изменения в законе вступят в силу с 2025 года. Решение было принято на внеочередном заседание комиссии 12 сентября. Поправки внести в закон «О присвоении звания Почетный гражданин Владимирской области».Согласно нововведениям, с 1 января 2025 года размер ежемесячной выплаты почётным гражданам увеличится с 9 307 рублей до 15 тысяч.Особое внимание уделено также вопросу о расходах на похороны почетных граждан. Так, размер возмещения затрат на погребение, изготовление и установку надгробных сооружений для таких лиц будет увеличен с 68 302 рублей до 100 тысяч. В 2025 году расходы областного бюджета на поддержку Почетных граждан достигнут 578,5 тысячи рублей.Напомним, ранее мы писали, что