Анастасия Волочкова внезапно оскорбила Татьяну Плаксину.

Анастасия Волочкова внезапно оскорбила Татьяну Плаксину.Любовь Успенская всегда готова постоять за свою честь и достоинство. Это показали ее многочисленные судебные распри с Филиппом Киркоровым, который, по мнению певицы, оскорбил ее. На что надеялась Анастасия Волочкова, публикуя в своем блоге сторис с фото дочери "королевы шансона" после аварии, подписчикам непонятно. Уж за свою наследницу Любовь непременно отомстит, уверены фолловеры балерины.Все дело в том, что минувшей ночью звезде балетной сцены, судя по всему, не спалось. Она внезапно набросилась с оскорблением на дочь Татьяну Плаксину, написав на ее изображении: "Несчастная ведьма".Немного ранее Волочкова также накинулась на подписчиков, настаивая, что она самая талантливая балерина в мире и с утверждением, что ей все завидуют. Впрочем, ближе к обеду эти сторис были удалены из профиля Насти. Но Интернет, как говорится, помнит все.Что касается дочери Успенской, то недавно она попала в больницу с серьезной травмой головы. Девушка упала в душ и сильно ударилась. Врачи наложили швы и назначили необходимое обследование. Любовь Залмановна поделилась с поклонниками своими переживаниями. У певицы от расстройства за свою кровиночку начались проблемы со здоровьем.В 2018 году Татьяна Плаксина попала в серьезную аварию в Коста-Рике. Тогда она получила множественные травмы, в том числе лица. Наследница исполнительницы хита "Люба-Любонька" тяжело переживала реабилитацию и, по слухам, даже увлеклась запрещенными веществами. Впрочем, теперь все это позади и девушка активно строит певческую карьеру по примеру своей знаменитой матери.