Они будут заниматься уходом за памятниками, восстановлением и реставрацией в рамках существующего бюджета.

Во Владимире разделили обязанности по уходу за памятниками и стелами. Теперь муниципальный Центр управления городскими дорогами и Муниципальное казенное учреждение «Зеленый город» будут ответственны за содержание памятников. Сообщение об этом опубликовано в соцсетях нового ответственного.Из-за того, что многие памятники — это исторические объекты регионального и федерального значения, то их сохранение будет передано специализированным организациям. Для этих работ дополнительно наняли сотрудников. Они будут заниматься уходом за памятниками, восстановлением и реставрацией в рамках существующего бюджета.Напомним, ранее мы писали, что