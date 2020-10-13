Оно поставлено в рамках реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение».

По региональной программе «Развитие детского здравоохранения» в Александровскую районную детскую больницу поступили ЛОР-комбайн и анализатор мочи, в Ковровскую городскую больницу №2 – УЗИ-аппарат и ЛОР-комбайн. УЗИ-аппараты также получили Ковровская, Кольчугинская, Меленковская, Петушинская, Собинская, Суздальская и Юрьев-Польская районные больницы, Ковровская многопрофильная городская больница №1 и Городская больница города Радужный.«Технический арсенал педиатрической службы Ковровской, Кольчугинской и Селивановской районных больниц пополнили дефибрилляторы, электрокардиографы и офтальмологические приборы. Городская больница №2 Владимира получила современный офтальмологический комплекс, Петушинская районная больница – электрокардиограф и офтальмологическое оборудование, Киржачская районная больница – цифровой рентген-аппарат, Суздальская районная больница – офтальмологическое оборудование», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.До конца года в детские больницы и поликлинические отделения региона поступит ещё целый ряд современного оборудования. Александровская районная детская больница получит УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический тонометр. Петушинская районная больница – ЛОР-комбайн, электрокардиограф и офтальмоскопы, Городская больница в Радужном – офтальмологическое оборудование, медицинскую мебель, инфомат и электронное табло, Собинская районная больница – электрокардиограф и офтальмологические приборы.Напомним, что региональная программа «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» реализуется во Владимирской области с 2019 года. В рамках нацпроекта 25 учреждений здравоохранения, где оказывают медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, будут приведены в соответствие новым требованиям Минздрава РФ к организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.В регионе уже отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием Детская городская поликлиника №1 Владимира, Детская городская больница в Гусь-Хрустальном, детские поликлиники Камешковской, Киржачской и Судогодской центральных районных больниц.В этом году будут отремонтированы и оснащены новым оборудованием детское поликлиническое отделение Петушинской районной больницы, детские поликлиники Селивановской и Меленковской районных больниц и других учреждений.В результате масштабной модернизации детских поликлиник здесь будут не только созданы комфортные условия для юных пациентов и медперсонала, но и повысится доступность медицинской помощи за счёт внедрения системы информатизации и бережливого производства.