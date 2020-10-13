в творческих состязаниях приняли участие около 350 представителей 30 учреждений.

В Открытом областном заочном онлайн-фестивале русских народных игр «Забава 2020» приняли участие около 350 представителей 30 специальных образовательных организаций и учреждений социальной защиты населения. Его проводит областная общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» в рамках мероприятий Департамента социальной защиты населения, образования, физической культуры и спорта Владимирской области.Участники и конкурсанты - это получатели социальных услуг психоневрологических интернатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, воспитанники реабилитационных центров и детских приютов, а также учащиеся специальных общеобразовательных школ-интернатов.В этом году лучших выбирали по следующим направлениям: народный костюм, русское народное творчество и русская народная игра. Оценивали конкурсантов не только члены жюри, но и пользователи социальных сетей: было открыто специальное голосование.Победителями фестиваля стали коллективы: «Лучики» Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития, «Канареечка» Юрьев-Польского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и «Ритм» Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната г. Меленки.Гран-при фестиваля получили три творческих коллектива из Гусь-Хрустального: «Dans Mix» Пансионата п. Гусевский, «Рябинушка» Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и «Калейдоскоп» Гусь-Хрустальной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната».