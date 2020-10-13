В России продолжается рост числа заболевших коронавирусом. за последние сутки заразились более 13 тысяч человек. Эпидемиологи пытаются выработать стратегию выработки иммунитета у населения.

В России продолжается рост числа заболевших коронавирусом. за последние сутки заразились более 13 тысяч человек. Эпидемиологи пытаются выработать стратегию выработки иммунитета у населения.Коечный фонд для коронавирусных больных в России занят уже почти на 90%. Врачи работают на пределе, хоть уже и по отлаженной весной схеме. При этом специалисты говорят, что пандемия сейчас на середине своего развития.Ожидается, что рост числа заболевших будет наблюдаться примерно 20 дней. Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале со ссылкой на Минздрав страны.Специалисты отмечают, что коронавирус "повзрослел" и перебросился на лиц старше 65 лет. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, до первой декады ноября улучшения обстановки ждать не стоит. Ситуация ожидаемая, ведь коронавирус – не исключение в сезонных инфекциях, передает .Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вирус сделать управляемым. Для этого медики планируют привить 70 процентов граждан страны до конца 2022 года.За прошедшие сутки в стране выявлено 13 866 новых случаев заболеваний новой инфекцией. 244 человека умерли. 7550 выздоровели.Ранее "Дни.ру" писали о том, что России из второй волны коронавируса.