В ЦБ ответили на вопрос – могут ли банки отобрать квартиру за долги во время пандемии? Один из владимирских бизнесменов уже борется за своё жильё несколько месяцев. В апреле у Алексея

В ЦБ ответили на вопрос – могут ли банки отобрать квартиру за долги во время пандемии? Один из владимирских бизнесменов уже борется за своё жильё несколько месяцев. В апреле у Алексея Агафонова накрылся бизнес из-за коронаограничений. Говорит, денег хватало только, чтобы прокормить семью. Но мужчина услышал о кредитных каникулах, которые вроде бы положены всем пострадавшим