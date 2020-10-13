К ликвидации последствий ЧП привлекались водолазы.

К ликвидации последствий ЧП привлекались водолазы.Сигнал в МЧС Московской области поступил в 08.30 в воскресенье: теплоход "Бородино" получил пробоину и встал к правому берегу у населенного пункта Белоомут (798 км р. Ока.)Судно село на дно в 10 метрах от берега. На его борту находились 89 человек и 41 член экипажа, никто из которых не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС Московской области.Уже через два часа течь из пробоины была остановлена - на днище теплохода натянут резиновый "пластырь" с помощью 4 судов из порта "Коломна". И спасатели приступили к откачке воды.Все пассажиры были эвакуированы на берег и временно размещены в трех автобусах, а затем ими же доставлены в Москву.В 14.35 водолазами "Российского Речного Регистра" осмотрены повреждения дна судна. По результатам исследования визуально определить точное место и характер повреждений не удалось. Будет произведен его ремонт по временной схеме путем установки цементной заделки.Далее, необходимо получение разрешительных документов для отправки судна до места проведения ремонта - в порт города Коломны.Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 24 человек.