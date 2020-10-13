Утром 13 октября на 75-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор ОАО «Владимирская офсетная типография» Петр Герасимович Борисов.

Утром 13 октября на 75-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор ОАО «Владимирская офсетная типография» Петр Герасимович Борисов.П.Г. Борисов родился 14 июля 1946 года в Мордовии в селе Поводимово. Трудовую деятельность начал электромонтером, с 1965 по 1968 год служил в Советской армии, после демобилизации выбрал профессию печатника.В 1970 году, переехав во Владимир, работал в областной типографии им. 50-летия Октября, в 1990 году был назначен директором строившейся Владимирской областной офсетной газетной типографии, а через три года стал ее бессменным генеральным директором.Полиграфическое производство стало для Петра Герасимовича Борисова делом жизни. Он очень ценил добрые отношения с журналистским сообществом и обоснованно называл себя «верным другом владимирских газетчиков».Отпевание П.Г. Борисова пройдет 15 октября в 09.00 в нижнем храме Свято-Боголюбского монастыря (пос. Боголюбово, ул. Ленина, 51-в).