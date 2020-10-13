Полицейские задержали подозреваемого с поличным.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Александровского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В конце сентября в полицию поступило сообщение о хищении имущества и денег из дома местного жителя. Заявитель пояснил, что в то время, когда он спал, из дома пропали электроинструменты, мобильный телефон и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила около 40 000 рублей.Подозреваемый в совершении кражи был задержан полицейскими недалеко от дома потерпевшего. При нем находилось все похищенное имущество.Установлено, что фигурант вошел в дом потерпевшего через незапертую дверь и, воспользовавшись тем, что хозяин спит, похитил имеющие ценность вещи и деньги. Злоумышленник планировал увезти чужое имущество на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.