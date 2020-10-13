Бригада теплосетевиков будет устанавливать пять современных узлов учёта состояния трубопровода.

С 6:00 14 октября до 4:00 15 октября владимирский филиал «Т Плюс» отключит участок тепловых сетей на Октябрьском проспекте. Бригада теплосетевиков будет устанавливать пять современных узлов учёта состояния трубопровода.«Новое оборудование существенно сократит время поиска и устранения повреждений на трубопроводах. Оперативный контроль параметров теплоносителя позволит формировать оптимальный температурный и гидравлический режим, создающий комфортные условия для потребителей. Объём инвестиций, направленных на реализацию проекта, составит 84 млн рублей. Просим извинения за доставленные неудобства», - сообщает пресс-служба компании.Горячую воду и тепло отключат в 46 жилых домах, 2 учебных заведениях, 4 медицинских организациях и в 15 административных зданиях по следующим адресам:- Октябрьский пр-т д. 40,40-а, 25,27,41б,43а,45а,45б; 47а,47б,41,42,43,46,47, 38,21;- Студенческая ул. 1,10,10а,10б,12,12а,14,18,18а,18б,2а,3/12,4,4а,5,5а,6,8,1а,2;- Токорева ул. 1,10,1г,3,4,5,6,8,2;- Мира ул. 17,17а,22,22а;- Горького ул.77,77а,77б,79,79а, 27;- Кирова ул.1,1а,3,8а;- Сакко и Ванцетти ул.23,23б;- Гороховая ул.20,15;- Кирпичный пр. 1.