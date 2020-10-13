Осенний антирекорд по заболевшим. За последние сутки во Владимирской области - 72 новых КОВИД-носителя. На 10 больше, чем накануне. Сразу 70 с лишним заражённых последний раз выявляли в

Осенний антирекорд по заболевшим. За последние сутки во Владимирской области - 72 новых КОВИД-носителя. На 10 больше, чем накануне. Сразу 70 с лишним заражённых последний раз выявляли в двадцатых числах мая. Всего больных теперь 8 031. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (15 новых пациентов). На втором месте Муром (14 новых КОВИД-носителей), третье место