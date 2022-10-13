Новый социальный объект появился в жилом комплексе (ЖК) Алхимово.

Новый социальный объект появился в жилом комплексе (ЖК) "Алхимово".В феврале прошлого года мэром Москвы Сергеем Собяниным был утвержден механизм обеспечения жителей столицы объектами социальный, инженерной и транспортной инфраструктуры. С девелоперами заключаются договоры участия в развитии и благоустройстве районов города. То есть застройщики создают, а потом передают городу сооружения в рамках проектов строительства жилья.Недавно в поселении Рязановское (Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО)) завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 275 воспитанников. Объект в ЖК "Алхимово" возвели за счет инвестора. Вскоре здание дошкольного учреждение перейдет на баланс города. Появится 43 рабочих места.В построенном детском саду может быть до 11 групп детей от трех до семи лет. Для каждой группы предусмотрены помещения с игровой, спальней, буфетом и раздевалкой. Кроме того, в детском саду есть кабинеты для занятий музыкой и физической культурой, медицинский кабинет и пищеблок."Мосгосстройнадзор по итогам проверки выдал заключение о соответствии построенного проекта проектной документации, и теперь застройщик может готовить документы на ввод объекта в эксплуатацию", – сообщили в пресс-службе комитета.Территория детского сада огорожена. На ней уже сделали прогулочные площадки с теневыми навесами и игровым оборудованием. Есть спортивная зона для занятий физкультурой. Пешеходные дорожки покрыты твердыми материалами, не допускающими скольжение.Детский сад смогут беспрепятственно посещать маломобильные граждане, поскольку здание находится на уровне тротуара, а в самом здании есть лифты и специальные санузлы."Сейчас в ЖК "Алхимово" введены в эксплуатацию пять жилых домов более чем на две тысячи квартир, завершается строительство двух корпусов второй очереди, а также возводятся корпуса третьей очереди", – рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия ПятоваВ ближайшем будущем девелопер передаст городу школу, рассчитанную на 1,2 тысячи учеников, и два детских сада на 200 и 250 мест.