Марина Удгодская не собирается уходить с должности главы сельского поселения, потому что не хочет подводить земляков.

О бывшей уборщице Марине Удгодской вся страна узнала после выборов, прошедших 13 сентября. Благодаря поддержке жителей на голосовании она стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. Теперь Марина Удгодская снова оказалась в центре внимания, потому что некоторые СМИ сообщили, что она покидает пост. «АиФ» выяснил, как она справляется со своей работой.«Вроде все получается»Новость об уходе Марины Удгодской с поста главы сельской администрации стала совершенно неожиданной. Ещё накануне она работала и об отставке не говорила. Буквально за день до этого Удгодская рассказывала корреспонденту «АиФ» о своих ближайших планах на посту главы. Так, она занималась установкой детской площадки в Повалихино.«Сегодня должны приехать специалисты и выбрать место для площадки, — рассказывала 10 ноября Марина Удгодская. — У нас запланировано на выбор два места. Пусть они посмотрят, где им будет удобней».Детскую площадку в Повалихино должны поставить до конца осени.Также Марина рассказала, что занимается ещё одной проблемой, решить которую обещала избирателям в день вступления в должность. Тогда пенсионеры из лесного посёлка Серебряный Брод попросили решить организовать уличное освещение.«Да, хотим поставить фонари в Серебряном Броде и деревне Починок. Сейчас разрабатываем проект, а делать будем в 2021 году», – утверждала глава.За прошедшее время Марина Удгодская вместе с другими новыми главами поселений прошла первый курс обучения по муниципальному управлению, ездила в Кострому. Такие занятия проводятся периодически каждые три месяца. Глава уверяла, что работа её не пугает, и со всеми вопросами она справляется: «Настроение нормальное, вроде всё получается».«Не могу подвести земляков»Некоторые СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили, что с 19 ноября Марина Угодская сложит полномочия главы сельского поселения. Якобы она поняла, что это не ее должность, и будут назначены перевыборы. После этого в ситуацию вмешались даже областные чиновники.Пресс-служба костромского губернатора Сергея Ситникова распространила пресс-релиз с опровержением. В документе приводится прямая речь Марины Удгодской: «Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах. Я не могу подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку. Поэтому я остаюсь».В личном общении с корреспондентом «АиФ» Марина также подтвердила эту информацию: «Я никуда не ухожу. Не знаю, кто распускает такие слухи».Помогать вызвались всеМарина Викторовна Удгодская родилась в деревне Лаврентьевское Чухломского района Костромской области, сейчас ей 35 лет. Она окончила профессиональный лицей №23 им. Ф. В. Чижова. Это государственное учреждение начального профессионального образования.Соперником Марины на выборах действующий глава сельского поселения Николай Локтев. Он земляк Марины — уроженец деревни Лаврентьевское. Несмотря на большой опыт работы, Локтев выборы проиграл. По данным избиркома, за него проголосовали 48 человек (34,04%), а за его Марины — 87 избирателей (61,7%). Явка на выборы в небольшом населенном пункте составила около 37%.После выборов помогать не имеющей опыта управления главе вызвались все. Николай Локтев, который теперь вышел на пенсию, обещал подсказывать, как что делается. Глава Чухломского района Владимир Бахвалов на инаугурации заверил во всесторонней поддержке. Партия, выдвинувшая на выборы необычного кандидата, обещала дать кураторов.