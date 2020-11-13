Этой осенью ситуация с распространением коронавируса в Москве обострилась. Фельдшер скорой помощи рассказала об условиях работы в эпидсезон.

Этой осенью ситуация с распространением коронавируса в Москве обострилась. Фельдшер скорой помощи рассказала об условиях работы в эпидсезон.По словам специалиста, раньше были обычные бригады и профильные инфекционные. Последние занимались только пациентами с COVID-19. Сейчас такого разделения нет. Сотрудники скорой помощи ездят на обычные и ковидные вызовы.Нагрузка на скорые увеличилась. Ковидные вызовы занимают много времени – медикам нужно надеть специальный костюм, затем провести тщательное обследование пациента, связаться со старшим врачом и определить зараженного на госпитализацию.Порой врачам приходится везти больных на другой конец города – на это тоже нужно много времени. Сотрудники скорой помощи стоят в большой очереди, чтобы сдать пациента, потом они дезинфицируют машину. При этом им еще нужно успевать на простые вызовы."За сутки наша бригада заезжает всего два раза на 20 минут поесть", – заявила фельдшер.С лета число вызовов по коронавирусу выросло на 40%. Осенью случаи заражения стали более тяжелыми. Иногда состояние пациента может резко ухудшиться всего за несколько часов. Специалист отметила, что заражаются все – дети, родители, бабушки и дедушки."Коронавирус не заканчивается, становится только хуже", – пожаловалась фельдшер.Специалиста очень огорчают люди, которые назвают коронавирус заговором или сравнивают его с ОРВИ. Ей хотелось бы пригласить каждого сомневающегося в стационар, чтобы он увидел реальную картину, сообщает "Медуза".