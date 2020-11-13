Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, был доставлен в больницу. Политолог Олег Соскин рассказал, кто может стать преемником главы государства в случае ухудшения его состояния.

Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, был доставлен в больницу. Политолог Олег Соскин рассказал, кто может стать преемником главы государства в случае ухудшения его состояния.О заражении Владимира Зеленского стало известно на этой неделе. Главу страны доставили в киевскую ведомственную больницу. Политик находится в изолированной палате, все дела он ведет в специально оборудованном кабинете.Если самочувствие президента Украины ухудшится, то его полномочия перейдут к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, рассказал политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью НСН.Эксперт назвал Разумкова "темной лошадкой". На спикера Рады нет компромата, и никто не знает, что за лицо стоит за ним. "Уровень чистоплотности у Разумкова пока высокий", – подчеркнул Соскин.Среди других кандидатов на роль исполняющего обязанности президента Украины – мэр Киева Виталий Кличко, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, секретарь СНБОУ Александр Турчинов.Соскин рассказал, что Кличко – весомая и раскрученная фигура. Мэр Киева может устроить многих. По словам эксперта, за политиком стоит группа влиятельных и обеспеченных людей.Шансы имеют и другие градоначальники. Заменить могут мэр Днепра Борис Филатов, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Тернополя Сергей Надал или мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.