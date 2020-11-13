Стали известны все участники финальной части перенесенного на 2021 год чемпионата Европы-2020 по футболу.

В четверг состоялись решающие матчи плей-офф команд, которые завоевали шанс побороться за путевку в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Последними участниками Евро-2020 стали команды Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.Сборная Северной Македонии выиграла в гостях у команды Грузии со счетом 1:0. Венгерская сборная в домашнем матче обыграла исландцев (2:1). Сборная Словакии в дополнительное время в гостях обыграла команду Северной Ирландии (2:1). Шотландская сборная на выезде в серии пенальти оказалась сильнее сербов (1:1).Окончательный состав групп:группа А — Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;группа В — Бельгия, Дания, Финляндия, Россия;группа С — Австрия, Нидерланды, Украина, Северная Македония;группа D — Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;группа Е — Польша, Испания, Швеция, Словакия;группа F — Франция, Германия, Португалия, Венгрия.Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был проводиться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 Союз европейских футбольных ассоциаций решил перенести турнир на лето следующего года. Матчи будут проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры будут проводить в 12 городах, в том числе в Петербурге.