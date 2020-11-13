Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на форуме Сильные идеи для нового времени. Политик высказался о ситуации с коронавирусом в стране.

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на форуме "Сильные идеи для нового времени". Политик высказался о ситуации с коронавирусом в стране.В ходе выступления Владимир Путин отметил, что Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией. По его словам, в этот непростой период обычные граждане и медицинские работники совершали великодушные поступки."У нас много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей", – подчеркнул президент. Путин добавил, что во все исторические эпохи русский народ отличали такие ценности, как патриотизм и взаимовыручка, сообщает РИА Новости.По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 1,8 миллиона. За прошедший день инфекцию подхватили 21,9 тысячи граждан. Выздоровели 1,4 миллиона человек, скончались 32 тысячи пациентов.С 28 октября в России ношение средств защиты в общественных местах стало обязательным. В медицинских масках и перчатках необходимо появляться в магазине, транспорте, лифте, на парковке.На этой неделе власти Москвы объявили о введении новых ограничений из-за COVID-19. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что меры по защите населения от инфекции будут действовать два месяца.Студентов колледжей и вузов переводят на дистанционку. Работа развлекательных заведений – дискотек, баров, клубов – ограничена в ночное время. С 23:00 до 6:00 они не имеют права обслуживать посетителей.