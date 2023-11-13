Рейд провели во время месячника гражданской обороны.

Рейд провели во время месячника гражданской обороны.Кого куда?Сотрудники МЧС совместно с представителями владимирской мэрии показали журналистам защитные сооружения областного центра: укрытия и убежища.Начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Владимирской области Вадим Лобастов рассказал, чем они отличаются друг от друга.Итак, укрытия предназначены для основной части населения. В них, как правило, людей размещают на срок до 12 часов, пока угроза не минует или пока их не эвакуируют в безопасное место. Для этих целей чаще всего используют подвалы, подземные парковки.В убежища же в большинстве своём спускают сотрудников предприятий, отнесённых к категории особо важных. Там уже создали более комфортные условия. Продолжительность пребывания – до трёх суток.Идеальный подвалПервая точка «десантирования» – обычная многоэтажка на ул. Мира. Возле подъезда –таблички с указателями. По ним находим подвал, спускаемся вниз. Вместо привычных многим полок с соленьями – щебёночный пол, лавки, столы, на них – запасы воды и керосиновые лампы.– Управляющая компания должна постоянно проверять коммуникации, следить, чтобы не было утечек, вовремя проводить дезинфекцию от крыс и насекомых, а также разместить на стенде информацию о том, где находится ключ от укрытия, – говорит руководитель УК Дмитрий Кириллов.В случае необходимости здесь могут спрятаться до 500 человек. По сведениям мэрии, на территории Владимира 1318 подвальных помещений, считая подземные парковки. Если же таковых в вашем доме нет, нужно укрыться в соседних постройках.К слову, о том, что находится в подвалах, должны заботиться сами жильцы. И оборудовать его придётся тоже за собственный счёт.ТЦ-укрытияЕдем дальше. Автобус с журналистами остановился возле ТЦ в центре города. Спускаемся на минус первый этаж – на парковку. Помещение более трёх тыс. кв. м оборудовали принудительной вентиляцией. О повышенном комфорте не говорим. Зато в случае необходимости оно вместит до 10 тыс. человек – сотрудников торгового центра, посетителей и прохожих, оказавшихся неподалёку.Защитит ото всегоПод организацией ДСУ-3 расположился целый бункер –настоящее убежище на 200 человек.– Здесь можно спастись от всех видов современного оружия, смерчей и ураганов, – говорит инженер ГО и ЧС Андрей Селянин.Сердце защитного сооружения – фильтрационная камера, благодаря которой внутрь попадает чистый воздух. Даже если отключат электричество, подачу воздуха можно будет осуществить вручную.Кроме того, в помещении есть всё необходимое: вода, туалет, лежаки, аптечки, защитные костюмы и даже узел телефонной связи. Имеются два выхода, включая эвакуационный. Если случится так, что здание разрушится, люди смогут пробраться через него за его пределы.Возле выхода с гермозатвором устроили специальные конструкции, которые тушат взрывную волну и не дают дверям перекоситься.Несмотря на то что сооружение построили ещё в 70-х годах, в случае необходимости оно исправно сможет выполнить свою функцию. А пока его регулярно проветривают и проверяют, насколько хорошо работают установки.Мнение экспертаРуководитель гражданской защиты Владимира Борис Беликов:– Подвал – общедомовое имущество, поэтому ни мы, ни МЧС, ни прокуратура не могут наказать кого-либо за неготовленность принять людей. Жители должны провести общее собрание и сами решить, как лучше организовать укрытия.