Подземка стала важным культурным пространством Москвы.

Подземка стала важным культурным пространством Москвы.Московский метрополитен сотрудничает с музеями, театрами и другими культурными площадками. О самых интересных мероприятиях в столичной подземке рассказал в своем мэр Сергей Собянин.В 2016 году метрополитен вместе с Третьяковской галереей организовал образовательный проект "Интенсив ХХ". Москвичи могли узнать интересные факты о русском искусстве прямо в пути.В 2017 году на станции "Деловой центр" состоялся предпоказ премьеры оперы-оратории "Сильмариллион. Памяти Толкина". Мероприятие прошло в рамках празднования 82-летия столичного метро.В том же году в подземке прошла "Ночь русского балета". Были исполнены лучшие партии из постановок "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Эсмиральда" и "Дон Кихот".Ко Дню Победы в 2021 году на станции "Парк Победы" прошел предпремьерный показ фильма "Девятаев". В вестибюле станции установили симулятор самолета, полевую кухню и тематическую фотозону.В 2023 году на "Арбатской" можно было послушать рок-хиты в исполнении группы Imperialis Orchestra. В сентябре в честь дня города на "Маяковской" выступил джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана.Также подземка становилась площадкой для модных показов. В 2022 году на "Маяковской" в рамках "Московской недели моды" прошел показ коллекций молодых мастеров."За последние 10 лет на станциях метро прошло более 50 крупных культурных мероприятий, зрителями и участниками которых стали тысячи человек", – подчеркнул Собянин.С 2016 года в Москве действует проект "Музыка метро". Музыканты выступили в подземке более 350 тысяч раз. Насладиться живой музыкой можно ежедневно с 10 до 17 и с 20 до 22 часов по будням и с 10 до 22 часов по выходным.