Министром здравоохранения Владимирской области назначен Валерий Янин. Соответствующее распоряжение...

Министром здравоохранения Владимирской области назначен Валерий Янин.Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимирской области - Александр Авдеев.Валерий Анатольевич Янин родился в 1962 году в Пензенской области.Сообщается, что он закончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И.Ульянова по специальности «лечебное дело» и Академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция».У Валерия Анатольевича учёная степень кандидата медицинских наук. Он работал в учреждениях здравоохранения Куйбышева (ныне – Самара), Пензы, Московской области.С апреля 2021 года был главным врачом Александровской районной больницы.Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что Артём Осипов продолжит работу в ведомстве в должности заместителя министра здравоохранения Владимирской области.Фото: https://vk.com/vayanin