Семь документальных видео посвящены истории, культуре, традициям, народным промыслам и ремёслам Александрова, Владимира, Камешково, Красной Горбатки, Меленок, Собинки, Суздаля, Судогды,

Семь документальных видео посвящены истории, культуре, традициям, народным промыслам и ремёслам Александрова, Владимира, Камешково, Красной Горбатки, Меленок, Собинки, Суздаля, Судогды, Юрьев-Польского и соответствующих районов. Это продолжение и завершение цикла видеоисторий в рамках проекта «Живая нить традиций. Малые города Владимирской области». Предыдущие сезоны снимались в 2020, 2021 годах. Серии проекта можно найти в интернете и увидеть