13 ноября – в Международный день слепых – завершается Месячник белой трости.

13 ноября – в Международный день слепых – завершается Месячник белой трости. В музее-заповеднике «Александровская слобода» продолжается работа по созданию доступной и максимально комфортной среды для этой категории посетителей. К уже существующим аудиогиду, видео с сурдопереводом, специальным мастер-классам, индукционной петле, пандусам, парковочным местам, креслу-коляске добавились очередные «экспонаты» для слабовидящих или совсем незрячих.Сотрудник музея Татьяна Бессараб побывала в ООО «ЛогосВОС» - Издательско-полиграфическом тифлоинформационном комплексе, который как раз и специализируется на изготовлении таких нестандартных вещей. Это своеобразные новые путеводители по экспозиции «Государев двор в Александровской слободе». Она привезла новые «экспонаты», которые всегда вызывают повышенный интерес и у обычных посетителей. Завершая тему опричнины, музейщики сделали для незрячих улучшенный и более детальный «для прочтения» фрагмент поддона подсвечника с изображением царского воина. Теперь музей начинает «транслировать» тему культуры: помогут в этом объемные музейные предметы – привезенные средневековые часы и нотно-крюковая запись духовных песнопений (предположительно стихир, автором которых был Иван Грозный. Богатая музыкальная история «стольного града Слободы» широко известна).«Нашу первую аналогичную «методичку» в помощь особенным посетителям мы сделали около 3 лет назад, работа оказалась актуальной и востребованной, поэтому мы перевели ее в плановый формат, в первую очередь захотелось представить «в объеме» главную экспозицию «Государев двор в Александровской слободе», а потом и все остальные. Мы сделали специальные тексты, с помощью них посетитель знакомится с историей места, памятниками архитектуры и персоналиями, тематикой экспозиций и представленными на них уникальными подлинниками. Можно сказать, что все выставки по эпохе Ивана Грозного и пребыванию Романовых в Слободе стали информативно доступны для посещения слабовидящих».Новые особенные «экспонаты» уже в пространстве Государева двора, они помогают пытливым, но ограниченным в здоровье людям понять сложную и таинственную эпоху нашей общей истории.