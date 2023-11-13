Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, которым присвоил начальнику УМВД России по Владимирской области Валерию Медведеву звание генерал-майора полиции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, которым присвоил начальнику УМВД России по Владимирской области Валерию Медведеву звание генерал-майора полиции. Соответствующий был опубликован 8 ноября 2023 года.Правоохранительным ведомством 33-го региона Валерий Медведев начал руководить в 2022 году. Генерал-майор полиции имеет ряд ведомственных и государственных наград.