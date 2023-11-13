На 6 километре дороги Юрьев-Польский-Кольчугино столкнулись автомобили “Хендай” и “Ниссан”. Авария произошла 11 ноября около 11 часов утра. От удара “Хендай” съехал в кювет. За

На 6 километре дороги Юрьев-Польский-Кольчугино столкнулись автомобили “Хендай” и “Ниссан”. Авария произошла 11 ноября около 11 часов утра. От удара “Хендай” съехал в кювет. За рулем иномарки находился 66-летний водитель. Он и его 58-летняя пассажирка госпитализированы. Еще один пассажир 62 лет скончался на месте ДТП. Причина трагедии – неудачный обгон. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды